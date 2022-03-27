Двое росгвардейцев уничтожены, остальные бежали.

Украинские военные ликвидировали наблюдательный пункт оккупантов-наемников из Дагестана, воюющих в Украине на стороне РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал "Последний Блокпост", и публикует фотографии с места событий.

"Штурмовики 128-й бригады поджарили наблюдательный пункт Росгвардии из Дагестана. В результате боестолкновения, которое длилось несколько минут, уничтожен военный "Урал" и двое росгвардейцев (враги сгорели и идентификации не подлежат). Остальные гвардейцы сбежали", - говорится в сообщении.

На фотографиях видна сожженная техника оккупантов. На месте их прежней дислокации остались их документы и личные вещи.

Напомним, сегодня стартует международный благотворительный телемарафон-концерт в поддержку Украины. Трансляция эфира будет осуществляться из Варшавы, на базе польского телеканала ТVР. Кроме этого, ретрансляцию на своих локальных каналах обеспечивают вещатели из многих стран мира.

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