Зеленский заявил, что уже три года готов к диалогу с президентом России.

Президент Владимир Зеленский заявил, что ради пленных военных и гражданских Украина готова на любой формат обмена с РФ.

Об этом он сообщил на брифинге по результатам встречи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

"И с какими бы публичными сигналами в РФ не выходили, что они готовы, открыты и готовы к обмену... - это неправда... Или как они говорили, что мяч на нашей стороне, они не знают, во что они играют, или наоборот - продолжают играть...", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к различным форматам обмена украинцев на российских военных, которых оккупанты бросили.

"И трупы оставили разбросанные, и раненых людей они бросали. Поэтому мы готовы ради наших людей - как военных, так и гражданских - на любой формат обмена. Это такая же правда, как и то, что я, хочу я этого или нет, готов к диалогу на протяжении последних трех лет с президентом РФ", - сказал он.

Ранее Зеленский сказал, что западные партнеры "потеплели" в вопросах поставки вооружения Украине.

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