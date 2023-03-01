Жителей Киева и региона призывали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Обновлено 12:10. Отбой воздушной тревоги в столице.

В среду, 1 марта, после 11:30 в Киеве и области объявили воздушную тревогу из-за пролета воздушного объекта.

"В небе обнаружили воздушный объект. В связи с этим возможна работа сил и средств ПВО", — сообщает Киевская областная военная администрация.

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Киевлян и жителей области призвали находиться в укрытиях или в других безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

"В воздушном пространстве возле Киева обнаружен воздушный объект. Возможна работа сил и средств ПВО. Не паникуйте. Оставайтесь в укрытиях до завершения воздушной тревоги!" — заявил Сергей Попко, начальник КГВА.

Карта воздушных тревог по состоянию на 11:50 1 марта 2023

Предупреждение о взрывах в области 1 марта 2023

В среду, 1 марта, в течение дня в Киевской области будут проводиться плановые взрывные работы. "В Вышгородском районе могут быть слышны звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие - работы плановые", — сообщили в КОВА.

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