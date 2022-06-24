На этот раз целью украинских пилотов стали центры логистики российских войск и склады с боеприпасами.

Вчера, 23 июня, авиация Вооруженных сил Украины нанесла мощные удары по скоплениях и стратегических пунктах оккупационных войск РФ. На этот раз целью пилотов стали центры логистики российских войск и склады с боеприпасами.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины в Telegram.

В результате серии успешных атак летчикам удалось уничтожить десятки бронированных авто врага.

В частности, украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщик Су-24м отработали по российских оккупантах и нанесли несколько прицельных мощных авиационных ударов.

На северо-восточном направлении ударные группы поразили склад боеприпасов, тридцать боевых бронированных машин врага, а также живую силу.

С помощью авиации был уничтожен пункт ремонта и восстановления боевой техники российских оккупантов.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают бить ракетами по южным областям Украины. В то же время украинские воины нанесли пять авиаударов по позициям захватчиков, нанеся им колоссальные потери.

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