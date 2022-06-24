Вчера, 23 июня, авиация Вооруженных сил Украины нанесла мощные удары по скоплениях и стратегических пунктах оккупационных войск РФ. На этот раз целью пилотов стали центры логистики российских войск и склады с боеприпасами.
Об этом сообщают Воздушные Силы ВС Украины в Telegram.
В результате серии успешных атак летчикам удалось уничтожить десятки бронированных авто врага.
В частности, украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщик Су-24м отработали по российских оккупантах и нанесли несколько прицельных мощных авиационных ударов.
На северо-восточном направлении ударные группы поразили склад боеприпасов, тридцать боевых бронированных машин врага, а также живую силу.
С помощью авиации был уничтожен пункт ремонта и восстановления боевой техники российских оккупантов.
Как сообщал УНИАН, российские оккупанты продолжают бить ракетами по южным областям Украины. В то же время украинские воины нанесли пять авиаударов по позициям захватчиков, нанеся им колоссальные потери.