В то же время оккупационные войска продолжают сыпать ракетами на Южном направлении.

Российские оккупанты продолжают бить ракетами по южным областям Украины. В то же время украинские воины нанесли пять авиаударов по позициям захватчиков, нанеся им колоссальные потери.

Об этом сообщил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, Россия вывела из Севастополя шесть кораблей-ракетоносцев: пять из них караулят в северо-западном направлении.

"Наши силы нанесли на южном направлении пять авиационных ударов. Уничтожено живую силу противника и несколько единиц живой техники, в том числе пушки", - отмечает Братчук.

Спикер ОВА отметил, что после освобождения временно оккупированных территорий, в частности, Херсонщины, Одесская область поддержит соотечественников необходимым количеством зерновых культур.

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Россия сосредоточила все усилия на захвате Северодонецка и выходе в Лисичанск. Враг закрепляется на ранее захваченных позициях в районах Лоскутовки и Рай-Александровки.

На Луганщине оккупанты пытаются установить контроль над Горным и уже заняли Николаевку. Попытку наступления врага в направлении Марьинки ВСУ жестко подавили.

Украинские военные остановили наступление российских оккупантов в направлении южной окраины Лисичанска Луганской области - нанесли противнику потери и заставили отступить.

Под Харьковом противник обстреливает ранее освобожденные села пытается удержать занимаемые рубежи, чтобы не дать ВСУ выйти к границе.

По данным Минобороны, ВСУ сейчас осуществляют маневровую оборону на Донбассе, потому что у врага огневое преимущество. Украинские защитники делают все, чтобы не допустить окружения российскими силами.

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