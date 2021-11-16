Украина готова отражать не только полномасштабное военное вторжение, но и захват объектов критической инфраструктуры.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что на сегодня украинская армия находится в постоянной готовности обороняться и отражать атаки.

Об этом она сказала в эфире программы "Свобода слова на ICTV".

По словам Маляр, главное управление разведки Минобороны "на сегодня мощное как никогда" и имеет много официальных заявлений государств с благодарностью за свою работу.

"Как бы мы не оценивали в публичном поле скопление войск, но давайте говорить о делах. На сегодня украинская армия находится в постоянной готовности обороняться и отражать атаки", - подчеркнула она.

Читайте такжеДенисова рассказала, сколько украинцев незаконно удерживают в ОРДЛОЗаместитель министра подчеркнула, что на сегодня Украина готова отражать не только полномасштабное военное вторжение, но и захват объектов критической инфраструктуры.

"Поэтому, если мы говорим о готовности, то готовность абсолютно боевая и круглосуточная", - заявила она.

Российские войска у границы Украины

Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что РФ сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях группировки войск численностью 90 тыс. человек.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Российская Федерация совершит серьезную ошибку, если попытается захватить новые территории в Украине, как сделала это в 2014 году, когда захватила Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Как заявил сегодня, 15 ноября, после встречи с главами МИД Франции и Германии Кулеба, коллеги заверили, что в случае начала масштабных военный действий Российской Федерации против Украины, РФ столкнется с тяжелыми последствиями и будет вынуждена заплатить высокую цену.

Автор: Антонина Доломанжи