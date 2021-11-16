Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что на сегодня украинская армия находится в постоянной готовности обороняться и отражать атаки.
Об этом она сказала в эфире программы "Свобода слова на ICTV".
По словам Маляр, главное управление разведки Минобороны "на сегодня мощное как никогда" и имеет много официальных заявлений государств с благодарностью за свою работу.
"Как бы мы не оценивали в публичном поле скопление войск, но давайте говорить о делах. На сегодня украинская армия находится в постоянной готовности обороняться и отражать атаки", - подчеркнула она.
Читайте такжеДенисова рассказала, сколько украинцев незаконно удерживают в ОРДЛОЗаместитель министра подчеркнула, что на сегодня Украина готова отражать не только полномасштабное военное вторжение, но и захват объектов критической инфраструктуры.
"Поэтому, если мы говорим о готовности, то готовность абсолютно боевая и круглосуточная", - заявила она.
Российские войска у границы Украины
Как сообщал УНИАН, 31 октября в американском издании The Washington Post вышла статья, в которой говорилось об увеличении количества российских войск и техники вблизи границ Украины. Отмечалось, что эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.
Также в начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что РФ сосредоточила у границ Украины и на оккупированных территориях группировки войск численностью 90 тыс. человек.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Российская Федерация совершит серьезную ошибку, если попытается захватить новые территории в Украине, как сделала это в 2014 году, когда захватила Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей.
Как заявил сегодня, 15 ноября, после встречи с главами МИД Франции и Германии Кулеба, коллеги заверили, что в случае начала масштабных военный действий Российской Федерации против Украины, РФ столкнется с тяжелыми последствиями и будет вынуждена заплатить высокую цену.