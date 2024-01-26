По словам Михаила Николова, сейчас вопрос заключается в том, хочет ли Украина выполнить план мобилизации или одержать победу в войне.

Чтобы не проиграть в войне, Украине нужна тотальная мобилизация мужчин и женщин с 18 лет, а также привлечение к боевым действиям заключенных. Такое мнение в интервью "Бутусов Плюс" высказал подполковник Михаил Николов из 68-й отдельной егерской бригады ВСУ.

По его словам, сейчас вопрос заключается в том, хочет ли Украина выполнить план мобилизации или одержать победу в войне.

"Потому что то, что сейчас происходит на фронте... Сейчас главное - не проиграть. Так вот для того, чтобы не проиграть, нужен не план мобилизации, необходимы драконовские методы", - отметил военный.

Он подчеркнул, что этот план должен заключаться в мобилизации всего мужского и женского населения в возрасте от 18 лет и старше.

"Не обязательно это должна быть передовая, это могут быть какие-то оборонные предприятия, тыл, логистика. Можно в какую-нибудь другую обертку обернуть - резервисты, все такое. Но с 18 лет, включая женщин", - добавил Николов.

Мобилизация в Украине - последние новости

Названы диагнозы, с которыми не заберут в армию с 1 февраля. В частности, отсрочка от армии возможна, если человек призывного возраста попадает под соответствующую категорию.

Также УНИАН сообщал, что в Раде объяснили, каким должен быть новый закон о мобилизации. По словам заместителя председателя Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егора Чернева, новый документ будет сбалансирован и более сфокусирован на мотивационной части для тех, кто должен быть мобилизован.

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