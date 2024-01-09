Об этой операции официально не говорят, но известно, что мост "положили" ракетами американского производства.

В эти выходные украинские воины ракетами разнесли железнодорожный мост, который российские оккупанты строили к югу от Гранитного, что к северу от побережья Азовского моря.

Как сообщает Forbes, это одно из самых масштабных событий за последние месяцы, в жестокой войне, где логистика играет решающую роль. Об этой операции публично не говорят обе стороны.

Акс отмечает, что ракеты разбили мост через реку Кальмиус. Следовательно, Украина свела на нет усилия России улучшить свои линии снабжения между Крымом и Югом.

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"Украинцы пробили дыру в крупной российской логистической инициативе и отложили почти полгода планирования российских поставок", - написал Стефан Корша, старший оборонный корреспондент Kyiv Post .

Российские военные имеют три способа перемещения большого количества поставок из России в оккупационные силы на юге Украины: кораблем в Крым, автомобильным и железнодорожным транспортом через Керченский мост непосредственно в Крым и железной дорогой через юго-восточную часть Украины.

Украинцы атаковали все три основные линии снабжения с начала вторжения в феврале 2022 года. Украинские ракеты и беспилотные катера повредили или потопили большинство десантных кораблей российского флота и сделали крымские порты очень опасными для уцелевших судов. Украинские бомбы и ракеты неоднократно разрушали Керченский мост.

А главная сухопутная железная дорога вращается на север к линии фронта и находится в пределах досягаемости украинских гаубиц. Для украинских артиллеристов не проблема ударить по проезжающим поездам или по самим железнодорожным путям.

Эти атаки побудили россиян начать строительство четвертой линии снабжения-прибрежной железной дороги, которая, хоть и оставалась в зоне действия ракетно-артиллерийского оружия Украины и боеприпасов глубокого удара, по крайней мере выводила бы поезда из-под гаубичных заграждений. Но эта новая железная дорога должна была пересечь реку Кальмиус на юг через Гранитное.

Российские инженеры начали строить мост в сентябре 2023 года. Строительство было на стадии завершения, когда украинские ракеты снесли его. Атаку осуществили с помощью ракет M30/31 с GPS-наведением, выпущенных с HIMARS.

"Те из вас, кто предвзято относится к Кремлю, могут даже увидеть украинское чувство юмора в том, чтобы ждать целых пять месяцев с начала строительства моста, прежде чем разрушить мост", - пишет Корша.

Издание отмечает, что каждый удар по российским линиям снабжения в южной части Украины морит голодом российские полки и бригады. Это также объясняет, почему тысячи российских войск на юге Херсонской области все еще не могут уничтожить плацдарм на левом берегу Днепра, который удерживают лишь несколько сотен украинских морских пехотинцев.

Ситуация на юге

На юге Украины враг уменьшил применение управляемых авиабомб и активность тактической авиации, но давит на население артударами и дронами.

Кроме того, оккупанты не прекращают террор гражданского населения FPV-дронами и БПЛА различных модификаций с осколочными боеприпасами.

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