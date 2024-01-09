За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 375 захватчиков.

На Таврическом направлении за минувшие сутки, 8 января, десять российских захватчиков взяты в плен.

Как говорится в оперативной информации от Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления в социальной сети Facebook, всего враг нанес 5 ракетных ударов, провел 37 боевых столкновений и совершил 452 артиллерийских обстрела.

Так, на Авдеевском направлении украинские защитники и защитницы продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Украинские воины и воительницы стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

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"Силы обороны за прошедшие сутки отбили 3 атаки противника вблизи Авдеевки, Северного, Тоненького и еще 15 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области", - говорится в сводке.

Кроме того, на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отражено 12 атак.

На Запорожском направлении силы обороны отбили 7 атак противника южнее Красного, западнее Вербового и севернее Новопрокоповки.

"Общие потери врага составили 375 человек. Снова почти 10 оккупантов сдались в плен", - отмечается в сводке.

Общие потери врага в военной технике составили 21 единицу. В частности, 2 танка, 5 боевые бронированные машины, 1 артиллерийская система, 1 СПГ (АГС), 9 БПЛА, 2 автомобиля и 1 единицу спецтехники.

Как уточнил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram, за три последних дня в плен удалось взять почти 30 оккупантов.

Война в Украине - новости с фронта

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на юге Украины российские захватчики не применяли авиацию и ударные дроны, а штурмовые действия снова вернули на отметку 10+.

Общие потери РФ на 9 января 2024 года составляют примерно 365 990 оккупантов. Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 8 января, ликвидировали еще 820 российских оккупантов.

Мобилизованные оккупанты из Иркутской области РФ пригрозили мэру своего города. Чиновник обманул их и не прислал на фронт обещанные тепловизоры.

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