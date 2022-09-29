Речь о 12 системах, которые вошли в недавний пакет военной помощи на сумму $1 млрд.

США в рамках нового пакета военной помощи отправят в Украину антидроновые системы Titan C-UAS.

Речь о 12 системах, которые вошли в недавний пакет военной помощи на сумму $1 млрд, сообщает AP News.

Антидроновая система Titan C-UAS производится американской компанией BlueHalo. Противодронный комплекс анализирует замеченный дрон и за 5 минут подбирает самый эффективный способ обезвреживания. Радиус обнаружения комплекса составляет 3 км, а радиус обезвреживания угроз – 1,5 км.

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Один комплекс – это массивный блок с антеннами и отдельным пультом управления. Titan может работать без вмешательства оператора и не требует особых знаний от военных. Антидроновый комплекс избирательно применяет точные контрмеры и заставляет враждебный БПЛА приземлиться или возвратиться на место запуска.

Система может похвастаться защитой военного стандарта MIL-STD 461/810, а также широким спектром обнаружения угроз для контроллера, видео, телеметрии и каналов связи Wi-Fi в диапазоне частот от 400 МГц до 6 ГГц.

Судя по всему, его задачи - бороться с иранскими беспилотниками-"шахидами", которые в последнее время стали часто применяться оккупантами против Украины.

Новый пакет военной помощи от США: что известно

28 сентября в Пентагоне объявили о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью $1,1 миллиарда. Отмечается, что это будет "многолетним вложением" в укрепление мощи ВСУ.

Украина получит 18 артиллерийских ракетных систем HIMARS, 150 бронемашин HMMWV, 150 буксировщиков оружия, радары для БПЛА, противобеспилотные воздушные системы и другое.

Также известно, что некоторое оборудование прибудет раньше, но минимальный срок - это шесть месяцев. Задержка объясняется производством оружия специально для нашей страны.