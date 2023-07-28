Наиболее эффективны они против стационарных целей.

Украинские военные могут использовать морские дроны для выполнения по меньшей мере трех задач.

Как пояснил капитан ВМС первого ранга в отставке Андрей Рыженко порталу LIGA.net, это может быть разминирование прибрежных зон, разведка у острова Змеиный и нанесение ударов.

По мнению военного, лучше всего дроны подходят для ударов по стационарным целям - портам, кораблям на якоре и гидросооружениям.

Видео дня

В то же время быстрые и маневровые военные корабли атаковать сложнее. В частности, должна постоянно обновляться информация о местонахождении корабля. Хотя 70 кг взрывчатки хватит на повреждение корвета или фрегата, уничтожить его будет сложно.

Рыженко заявил, что эффективнее было бы осуществлять атаки на гражданские суда, которыми РФ возит военное оборудование через Босфор. Эти корабли довольно медленные и следуют определенным маршрутам.

"Дроны - это очень красивая и cost-effective составляющая москитного флота", - подытожил военный.

Морские дроны - последние новости

Украинские военные имеют на вооружении морские дроны, которые используют для атак на порога.

В марте произошел прорыв неизвестных надводных беспилотников в Севастопольскую бухту, тогда РФ обвинила Украину.

В мае российские телеграм-каналы сообщали, что вблизи берегов Турции морские дроны будут атаковать разведывательный корабль РФ проекта 18280 "Иван Хурс". В РФ тогда назвали атаку безрезультатной.

В июне стало известно, что российские оккупанты начали камуфлировать свои военные корабли, чтобы сбить с толку украинских операторов морских дронов.

Недавно Министерство обороны Российской Федерации пожаловалось на нападение. Якобы Вооруженные Силы Украины атаковали двумя морскими безэкипажными катерами корабль "Сергей Котов" Черноморского флота России.

Вас также могут заинтересовать новости: