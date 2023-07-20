В частности, в ответ на российские ракетные обстрелы мирных городов и убийство гражданских, Силы обороны Украины увеличат количество и масштабы ударов по оккупационным войскам.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отреагировал на угрозы России атаковать все корабли, которые будут следовать в порты Украины.

"Ответ Украины на ракетные обстрелы мирных городов и убийство гражданских один – это увеличение количества и масштабов ударов СОУ по оккупационным войскам. Украина уже давно собрала в кучу все "красные линии" Путина, свила из них веревку, на которой повесит российский имперский труп", - сообщил секретарь СНБО сообщил в микроблоге Twitter.

В частности, он подчеркнул, что попытки запугать имеют противоположный эффект и катастрофические последствия для РФ.

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"Оккупантов ожидает много неприятных сюрпризов и приветов – не только от армии дронов, но и от флота дронов", - подчеркнул Данилов.

Отдельно секретарь СНБО добавил, что "одесским политикам бывшей Партии регионов и ОПЗЖ самое время объяснить, как их ползание по кремлевскому коврику привело в Одессу "русский мир" и сколько крови это стоило".

Срыв "зернового соглашения" РФ и обострение ситуации в Черном море

Как сообщал УНИАН, сначала Россия отказалась продлевать срок действия Черноморской зерновой инициативы, которая была призвана способствовать доставке украинского зерна в другие страны мира. После этого армия РФ три ночи подряд наносила удары по портовой инфраструктуре Одесской области, в частности, уничтожив 60 тысяч тонн зерна, которые предназначались для Китая.

Кроме того, Минобороны РФ заявило, что с 20 июля все суда в Черном море, направляющиеся в украинские порты, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения". Таким образом, РФ стала угрожать атаковать любые суда, следующие Черным морем в порты Украины.

В свою очередь, Министерство обороны Украины 20 июля выступило с заявлением, что все суда, которые будут направляться в российские порты или порты на оккупированных территориях Украины, будут расцениваться как перевозящие грузы военного назначения. Кроме того, судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины запрещено как опасное с 05:00 20 июля 2023 года. Также указано, что соответствующую навигационную информацию для мореплавателей уже обнародовали.

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