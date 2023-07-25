Оккупанты отрапортовали о якобы уничтожении дронов.

Министерство обороны Российской Федерации пожаловалось на нападение. Якобы Вооруженные силы Украины атаковали двумя морскими безэкипажными катерами корабль "Сергей Котов" Черноморского флота России.

"Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать двумя морскими быстроходными управляемыми безэкипажными катерами патрульный корабль "Сергей Котов" Черноморского флота, выполняющий задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря (370 км юго-западнее Севастополя)", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что якобы оба дистанционно-управляемых катера уничтожили, расстреляв из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1 тысячу и 800 метров.

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"Пострадавших нет. Корабль "Сергей Котов" Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач", - отрапортовали россияне.

Взрывы в Крыму - последние новости

24 июля 2023 года российские оккупанты пожаловались на удары по военным объекты во временно оккупированном Крыму. Сообщалось о точном попадании в склад боеприпасов в Джанкойском районе.

При этом оккупанты утверждали, что ПВО сбило или средства РЭБ подавили 11 дронов.

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