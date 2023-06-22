Это делается для того, чтобы обмануть украинских операторов беспилотных морских брандеров оптической иллюзией.

Российские оккупанты начали камуфлировать свои военные корабли, чтобы сбить с толку украинских операторов морских дронов.

Исследователи Naval News по спутниковым снимкам обнаружили, что россияне ввели новую схему корабельного камуфляжа - с темным носом и кормой.

По всей видимости, это делается для того, чтобы обмануть украинских операторов беспилотных морских брандеров оптической иллюзией.

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В результате повышается вероятность того, что операторы могут неверно оценить размеры российского корабля, что, в свою очередь, приведет к срыву атаки.

Атаки морских дронов на российские корабли - детали

В мае российские телеграмм-каналы сообщили, что вблизи берегов Турции морские дроны атаковать разведывательный корабль РФ проекта 18280 "Иван Хурс". По данным канала "Рыбарь", морякам якобы удалось успешно отбить атаку, корабль повреждений не получил. Атака якобы произошла после прохождения Босфора - в 40 милях от него в южной части Черного моря.

В марте так называемые власти оккупированного Россией Крыма заявили, что рано утром их флот атаковали надводные беспилотники. Об этом заявил у себя в Телекрам-канале "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

"В общей сложности уничтожено три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели. Военные корабли не пострадали", - заявил он.

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