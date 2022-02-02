Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсирует, что Украина получит еще больше оружия от международных партнеров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал журналистам.
"Оружия будет еще больше. Там у нас есть очень положительная динамика. И это тоже большое различие между сейчас и 2014 годом. В прошлом году беспрецедентная помощь - 650 миллионов долларов Соединенные Штаты оказали военной поддержки Украине. Никогда до этого за один год на такую сумму, они нам не помогали. Другие страны принимают решение о предоставлении нам конкретного оборонительного оружия. Некоторые страны в процессе определения, что именно они могут предоставить. Поэтому я могу подтвердить, что оружия будет еще больше. Украина будет еще сильнее и соответственно желание у России нападать будет меньше", - сказал Кулеба.
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Как сообщал УНИАН, ранее Кулеба выразил мнение, что тонны оружия, которые Украина получает от стран Запада, усиливают переговорную позицию в отношениях с Российской Федерацией, чтобы не допустить войны.
Во второй декаде января США выделили дополнительно 200 млн долл. на военную помощь Украине.
С 22 января в Украину уже прибыли 6 самолетов с военной помощью, которая включает летальное оружие, боеприпасы.
С ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль привлечет армейцев и технику к полномасштабному наступлению.
В связи с новой угрозой российской агрессии в Восточной Европе США, Британия и ЕС работают над инструментами сдерживания намерений Путина, в частности путем введения жестких санкций.
США и ряд стран Европы согласились передать украинской армии военное вооружение для защиты суверенитета государства от вероятного нового наступления России.