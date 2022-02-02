Глава МИД отметил, что Украина станет еще сильнее, а у России будет меньше желания нападать.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсирует, что Украина получит еще больше оружия от международных партнеров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал журналистам.

"Оружия будет еще больше. Там у нас есть очень положительная динамика. И это тоже большое различие между сейчас и 2014 годом. В прошлом году беспрецедентная помощь - 650 миллионов долларов Соединенные Штаты оказали военной поддержки Украине. Никогда до этого за один год на такую сумму, они нам не помогали. Другие страны принимают решение о предоставлении нам конкретного оборонительного оружия. Некоторые страны в процессе определения, что именно они могут предоставить. Поэтому я могу подтвердить, что оружия будет еще больше. Украина будет еще сильнее и соответственно желание у России нападать будет меньше", - сказал Кулеба.

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Как сообщал УНИАН, ранее Кулеба выразил мнение, что тонны оружия, которые Украина получает от стран Запада, усиливают переговорную позицию в отношениях с Российской Федерацией, чтобы не допустить войны.

Во второй декаде января США выделили дополнительно 200 млн долл. на военную помощь Украине.

С 22 января в Украину уже прибыли 6 самолетов с военной помощью, которая включает летальное оружие, боеприпасы.

С ноября 2021 года Россия сосредоточила на границах с Украиной более 100 тысяч военных. Международное сообщество опасается, что Кремль привлечет армейцев и технику к полномасштабному наступлению.

В связи с новой угрозой российской агрессии в Восточной Европе США, Британия и ЕС работают над инструментами сдерживания намерений Путина, в частности путем введения жестких санкций.

США и ряд стран Европы согласились передать украинской армии военное вооружение для защиты суверенитета государства от вероятного нового наступления России.

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