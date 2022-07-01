В рамках этого финансирования гарантия Великобритании составляет 424,6 млн евро.

Украина получила от Всемирного банка кредит в размере 446,8 млн евро на финансирование бюджетных расходов.

Как сообщает Министерство финансов, Украина получила кредит в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".

Общая сумма составляет 446,8 млн евро. В рамках этого финансирования гарантия Великобритании составляет 424,6 млн евро.

Как отметил министр финансов Сергей Марченко, в условиях войны Украине важно сохранить потенциал, действенность и устойчивость государственного управления.

"Привлеченные средства позволят обеспечить надлежащее финансирование для работников бюджетной сферы. Благодарны правительству Великобритании и команде Всемирного банка за поддержку Украины в этот тяжелый период нашей истории", - сказал он.

Средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы, как на национальном, так и региональном уровнях.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 июня, в Минфине сообщили о получении гранта от США в размере 1,3 млрд долл. средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета.

Также сегодня Марченко заверил, что финансовая система Украины пока справляется с возложенными задачами, поэтому за июльские расходы можно не волноваться.

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