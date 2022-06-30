По словам Сергея Марченко, государство в полном объеме осуществляет выплаты пенсионерам, педагогам и медикам, денежное обеспечение военнослужащих.

Финансовая система Украины пока справляется с возложенными заданиями, поэтому за июльские расходы можно не волноваться.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сообщил в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос, хватит ли в июле бюджетных средств на все расходы.

"Уже четыре месяца войны, финансовая система пока справляется с возложенными заданиями, мы полностью осуществляем выплаты пенсионерам, заработные платы педагогам и медикам, обеспечиваются все программы, касающиеся защищенных статей. В том числе, один из самых первых приоритетов - денежное обеспечение военнослужащих. Поэтому, я не вижу причин, почему мы в июле этого не сможем сделать. Все будет спокойно и взвешенно, как и должно быть", - отметил Марченко.

Отвечая на вопрос о состоянии дел с налогами, и насколько в насятощее время расходы превышают доходы, министр финансов отметил, что сейчас налоги не могут формировать основную часть госбюджета.

"Потому что экономика много потеряла в период войны и теряет до сих пор. Это касается как налоговой, так и таможни. Если налоговая способна собирать 70% довоенных показателей, то таможня, к сожалению, где-то около 30%. Этот месяц, возможно, будет лучше, там где-то 35% до довоенных показателей", - сообщил Марченко.

Министр финансов добавил, что сейчас госбюджет преимущественно наполняется за счет продажи военных облигаций и помощи международных партнеров.

"Мы делаем максимальную рекламу военных облигаций... В июне нам удалось привлечь 4,4 млрд долл. США, и это существенная помощь для финансирования бюджета и выполнения всех наших обязательств", - подчеркнул Марченко.

Также министр финансов ответил на реплику ведущего по вопросу финансирования армии и деятельности волонтерских организаций, которые с начала войны и до сих пор продолжают собирать средства для украинских бойцов.

"Волонтеры - это важно, но государство на сегодняшний день обеспечивает существенные показатели (финансирования армии – УНИАН). Например, март – это 76 млрд грн, апрель - 83 млрд грн, в мае - 118 млрд грн. Я думаю, в июне цифра будет сопоставима с маем. Поэтому, волонтеры - это хорошо и это действительно помощь армии, но большую помощь, чем государство, никто армии оказать не может", - подчеркнул Марченко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 июня, в Минфине сообщили, что грант от США на 1,3 млрд долл. уже поступил в госбюджет Украины, средства будут направлены на возмещение расходов. Следующий грант от США может поступить уже в июле.