Украина требует немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщает, что Украина направила против Российской Федерации иск в Международный суд Организации Объединенных Наций.

Об этом глава государства написал в микроблоге Twitter.

"Украина официально направила иск против РФ в Международный суд ООН в Гааге. Требуем привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии. Просим суд немедленно приказать РФ прекратить военные действия и назначить слушания уже на следующей неделе", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.