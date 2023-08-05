Фактически зоной войны объявлены все главные порты РФ в регионе.

Украина объявила зоной военной угрозы акватории шести российских портов на Черном море, что является фактически запретом на вход туда для гражданских судов. Соответствующее предупреждение опубликовала Госгидрография Украины.

"Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань", – говорится в предупреждении.

Само предупреждение появилось еще в пятницу, 4 августа, на основании данных Военно-Морских сил ВСУ. Отмечается, что статус военной угрозы в указанной зоне будет действовать до официальной отмены.

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Следует отметить, что похожим предупреждение Россия закрыла морскую навигацию к морским портам Украины еще в начале полномасштабного вторжения.

Атака на Новороссийск

В ночь на пятницу, 4 августа, порт Новороссийска был атакован морскими дронами-камикадзе. Хотя один из них российским военным удалось уничтожить, другой дрон попал в большой десантный корабль российского флота "Оленегорский горняк", нанеся ему значительные повреждения. В британской разведке отметили, что этот корабль был важным для российской военной логистики, поскольку был задействован в перевозках военных грузов из РФ в Крым и украинское Приазовье.

Как пишет издание Financial Times, эта атака стала первой серьезной угрозой для российского нефтяного экспорта с начала войны. Однако западным партнерам Украины это вряд ли понравится.

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