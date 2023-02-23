Издание отмечает, что на данный момент остается интригой то, как же именно ВСУ достают до Мариуполя.

Украина нашла способ наносить удары в тыл россиян, о чем свидетельствует серия взрывов в Мариуполе. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно сообщениям, ударам, кроме Мариуполя, также подверглись оккупированные Россией районы Донецкой, Луганской и Херсонской областей. То, как украинским силам удалось их поразить, до сих пор является интригой, отмечает издание.

Весной, взяв под свой контроль Мариуполь, Москва постепенно превратила город в крупный гарнизон, считая, что он находится вне досягаемости ВСУ. Но недавние взрывы в городе доказали обратное.

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Отмечается, что это были не первые сообщения о взрывах в глубоком тылу россиян во время войны. По данным издания, в прошлом украинцы использовали беспилотники и обширную сеть лояльных Киеву партизан для ведения войны с оккупантами.

В Генштабе Украины сообщили лишь, что ВСУ нанесли восемь ударов по временным базам российских войск и два удара по позициям российских зенитно-ракетных комплексов.

Назначенный Россией местный "мэр" Мариуполя заявил, что все в порядке, российская система ПВО сбила за ночь два украинских беспилотника, атаковавших город.

"Тем не менее, основное направление наступательных операций Москвы остается на востоке и юге Украины, где российские войска пытаются прорвать украинскую оборону на пяти направлениях", - резюмировало издание.

Недавние взрывы в Мариуполе - что известно

Последние несколько дней и ночей в Мариуполе раздаются мощные взрывы. Так, в ночь на 22 февраля в городе зафиксировали 12 взрывов. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что есть попадание в склад БК в аэропорту Мариуполя, а также поражено место базирования оккупантов на территории комбината им. Ильича.

Днем 22 февраля в городе вновь слышали взрывы. Петр Андрющенко отметил, что есть подтвержденный "прилет" в порту. Позже взрывы прогремели в районе бассейна "Нептун" и завода им. Ильича.

Сегодня ночью, 23 февраля, в Мариуполе вновь было шумно, а в одном из районов пропал свет. Позже Петр Андрющенко сообщил о трех взрывах. "ВСУ хирургически точно проходит по базам оккупантов", - отметил Андрющенко. После "бавовны" российские оккупанты подняли авиацию над городом.

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