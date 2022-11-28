Охрана воздушного пространства НАТО должна осуществляться и с украинской стороны, подчеркнули в минобороны Польши.

Украинские военные могут за очень короткое время научиться пользоваться системой противоракетной обороны Patriot, однако пока все зависит от решения Германии.

По словам заместителя министра национальной обороны Польши Войцеха Скуркевича, на обучение уйдет до двух месяцев времени, передает PAP.

Он подчеркнул, что для Польши главным вопросом стоит укрепление восточного фланга НАТО.

Видео дня

"В своих действиях мы также стремимся максимально поддерживать работу украинской армии", - отметил Скуркевич и добавил, что охрана воздушного пространства НАТО должно осуществляться и с украинской стороны.

"Украинская сторона способна взять Patriot. Я убежден, что нужно очень мало времени, чтобы украинская сторона адаптировала это вооружение и научилась им управлять", - сказал Скуркевич.

ЗРК Patriot для Украины - что предшествовало

Как сообщал УНИАН, министр обороны Германии Кристин Ламбрехт предложила передать Польше систему противоракетной обороны Patriot для защиты ее воздушного пространства. В Польше согласились на предложение немецкого правительства и отметили, что Варшава хочет разместить эту систему на границе с Украиной.

Позже министр обороны Мариуш Блащак предложил Германии передать Украине обещанные Польше батареи системы Patriot. "Это защитит Украину от дальнейших жертв и обесточиваний и повысит безопасность на нашей восточной границе", – подчеркнул он. Идею поддержал и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский также заявил, что передача Германией системы Patriot не Польше, а в Украине, была бы лучшим решением в том числе и для безопасности его страны. По его словам, такой шаг обезопасил бы Польшу от таких событий, как в Пшеводове, где упала ракета.

Между тем министр обороны Германии Кристин Ламбрехт выступила за обсуждение странами-членами НАТО возможности передачи ЗРК Patriot, обещанных Берлином Польше, непосредственно Украине. Однако генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что решение о том, отправлять ли системы Patriot в Украину не требует одобрения НАТО и должно приниматься отдельными странами.

Вас также могут заинтересовать новости: