По словам эксперта, Украине нужно модернизировать собственные самолеты.

Украине не нужно было бы ждать разрешения или согласования по использованию на территории РФ своих самолетов, если бы они имели модернизацию до наиболее современных уровней. Такое мнение высказал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан в эфире "Эспрессо".

"Я еще во второй половине 2023 года начал говорить, что тема F-16 была сильно заполитизирована, а сейчас - тишина. Эти самолеты летают, выполняют боевые задачи, но разговоров вокруг темы, что сейчас получим F-16, а завтра все вопросы решим, как я и предупреждал, такого не будет. У нас есть украинские самолеты МиГ-29, которым надо сделать определенную модернизацию до самых современных уровней, и мы будем иметь огромное количество самолетов, которое необходимо Воздушным силам Украины для выполнения серьезных задач", - подчеркнул эксперт.

По словам Хазана, F-16 работают не настолько эффективно, ведь нет модернизации украинских самолетов.

Эксперт добавил, что если бы украинские самолеты имели возможность выполнять некоторые задачи, то не нужно было бы спрашивать разрешения на их использование на территории противника.

F-16 в Украине - последние новости

Ранее издание Business Insider писало, что во время массированной ракетной атаки Украины 13 декабря один из украинских пилотов F-16 сбил сразу шесть российских ракет за один боевой вылет. По словам экспертов, это свидетельствует о значительном прогрессе ВСУ.

Также военный эксперт Игорь Романенко объяснил, почему украинские F-16 не задействованы на полную мощность. Он отметил, что нашей стране нужно мощное оружие для переданных истребителей, чтобы они могли наносить удары по наземным вражеским целям.

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