Он назвал призывы Запада к срочному прекращению огня "очень странными".

Украина исключает согласие на прекращение огня с РФ и любое соглашение с Москвой, предусматривающее признание захвата украинской территории.

Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью Reuters.

Он признал, что позиция Киева в отношении войны становится все более бескомпромиссной. По его словам, Россия может нанести более сильный ответный удар после любого перерыва в боевых действиях.

"Война не остановится (после любых уступок). Просто ее на какое-то время поставят на паузу. Через некоторое время, с новой силой, русские нарастят свое вооружение, живую силу и отработают свои ошибки, немного модернизируются, уволят многих генералов… И начнут новое наступление, еще более кровавое и масштабное", - сказал Подоляк.

Также он назвал призывы Запада к срочному прекращению огня "очень странными", поскольку тогда войска РФ останутся на оккупированных территориях.

"(Российские) силы должны покинуть страну, и после этого станет возможным возобновление мирного процесса", - отметил глава ОП.

Он убежден, что прекращение огня сыграет на руку Кремлю, так как они хотят зафиксировать какие-то военные успехи.

"Было бы хорошо, если бы элиты Европы и США до конца поняли: Россию нельзя оставлять на полпути, потому что они (разовьют) "реваншистские" настроения и будут еще более жестокими... Они должны быть побеждены, подвергнуты болезненному поражению, настолько болезненному, насколько это возможно", - подчеркнул Подоляк.

Ранее эксперт ответил, попытается ли Россия еще раз захватить Киев.

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