Самые боеспособные подразделения российской армии сильно потрепаны, говорит журналист-расследователь.

Основателя команды журналистов-расследователей Conflict Intelligence Team Руслана Левиева спросили, может ли Россия вернуться к первоначальному плану с захватом Киева.

Как он рассказал в интервью "Медузе", даже с мобилизацией это невозможно. Слишком мало ресурсов.

"Самые боеспособные подразделения сильно потрепаны, есть потери в технике, становится меньше танков. Ракеты уже практически закончились, тех же "Искандеров" в последнее время мы вообще не видим", - говорит Левиев.

Он отметил, что намного лучше обстоят дела у украинской армии - в результате мобилизации все больше солдат, а вооружение ВСУ получает все круче и круче.

Ранее в этом же интервью Левиев прогнозировал, что в ближайшее время будут продолжаться бои на Донбассе. Если мобилизации в РФ не будет, все будет сводиться к позиционным боям.

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