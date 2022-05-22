Президент Польши призывает Запад требовать от РФ прекращения агрессии и вывода российских войск со всей территории Украины.

Президент Польши Анджей Дуда заявляет, что только Украина должна решать свое будущее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дуда сказал во время выступления в Верховной Раде Украины.

"К сожалению, в Европе в последнее время появляются голоса, которые вызывают беспокойство, с призывами, чтобы Украина уступила требованиям Путина. Я хочу сказать четко: только Украина имеет право решать свое будущее!"- заявил Дуда.

"Мир, международное сообщество должны требовать от России закончить агрессию и полностью покинуть территорию Украины. Перестать топтать международное право. Не может быть никаких переговоров и принятия решений за спиной Украины. Ничего о вас без вас. Абсолютно. Это железный принцип, и его надо соблюдать", - подчеркнул Дуда.

Также президент Польши считает, что сегодня Западный мир сдает экзамен на важность западных ценностей.

"Если для экономических интересов или политических амбиций пожертвуют хотя бы сантиметром украинской территории и суверенитета, это будет огромный удар не только для украинского народа, а для всего Западного сообщества. Я не имею здесь никаких сомнений", - добавил Дуда.

Как сообщал УНИАН, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что ряд европейских политиков предлагали Украине уступить суверенитет для "сохранения лица" президенту РФ Владимиру Путину.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что французский президент Эммануэль Макрон пытался добиться успеха в посредничестве между Украиной и Россией, предлагая Киеву пойти уступки суверенитета ради сохранения лица Путину.

Раньше издание Politico сообщило некоторые западные лидеры, от Франции до Германии и Италии, хоть и поддерживают Украину, несколько обеспокоены возможными последствиями ее победы в войне с Россией. Так, на Западе опасаются, что Россия испытает "унижение", что может создать ряд новых проблем.

Большое беспокойство чиновников заключается в том, что победа Украины может дестабилизировать Россию, "сделав ее еще более непредсказуемой и поставив нормализацию энергетических связей еще дальше за пределы досягаемости", пишет Politico. Именно поэтому некоторые западноевропейские столицы выступают за возможность дать России "спасти лицо" в этой войне, "даже если это будет стоить Украине определенной территории".

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