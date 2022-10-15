Запуская ракеты и мобилизуя десятки тысяч новых военных, Россия надеется остановить продвижение Украины, но Киев по-прежнему имеет явное преимущество на поле боя.

Усилия России по противодействию наступлению Украины путем обстрела Киева и других городов ракетами и мобилизации сотен тысяч резервистов представляют собой значительную эскалацию войны. Но эти действия вряд ли изменят динамику боевых действий, которая сейчас явно склоняется в пользу Украины.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на оценки западной разведки и военные эксперты.

Одни только ракетные удары не имеют большой стратегической ценности, хотя они приносят человеческие страдания и нарушают жизнь в городах, относительно не затронутых боевыми действиями.

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С момента начала нападения 10 октября более трех десятков человек были убиты и десятки ранены. Энергетическая инфраструктура Украины, по-видимому, является главной целью, а это означает, что некоторые жилые районы погрузились во тьму.

Но условия на поле боя по-прежнему способствуют более проворным, высокомотивированным и лучше вооруженным украинским военным, которые в обозримом будущем сохранят преимущество перед неуклюжей, плохо оснащенной и измученной армией России.

Американские и другие западные официальные лица предсказывают, что Украина продолжит контрнаступление в ближайшие месяцы, даже несмотря на то, что погода замедляет темпы войны.

Темп боевых действий в последние дни уже замедлился, поскольку Украина укрепляет недавно завоеванные позиции.

По словам военных экспертов, темпы еще больше замедлятся с приближением зимы. В какой-то момент в ближайшие месяцы погода может вынудить Украину прекратить наступление, сказал западный чиновник, который говорил на условиях анонимности. Но пока "украинцы сохраняют инициативу и импульс", сказал он.

"Однако уже не ожидается, что Россия сможет захватить значительно больше территории. Украина так радикально изменила ход борьбы, что единственный нерешенный вопрос заключается в том, сколько еще территорий Украина сможет вернуть, а не в том, сможет ли Россия достичь своих целей", - сказал Роб Ли из Филадельфийского исследовательского института внешней политики.

По его словам, украинская армия, которая в начале войны сильно уступала в вооружении России, теперь превосходит российскую почти по всем параметрам.

Россия продолжает нести большие потери в силах и технике и окапываться на оборонительных позициях, в то время как Украина стабильно получает поставки нового и технологически совершенного вооружения от своих западных союзников. По оценкам американской разведки, в ходе войны Россия потеряла 6000 танков, бронетранспортеров и другой военной техники, и некоторые из них захвачены украинцами в целости и сохранности, пополнив ее арсенал.

"Украина имеет преимущество, и Россия изо всех сил пытается соответствовать этим преимуществам. Пока Украина продолжает получать поддержку НАТО и продолжает получать артиллерию, Украина должна продолжать добиваться успехов", — сказал Ли.

Трудно предсказать, послужит ли приток до 300 тысяч недавно мобилизованных российских солдат сдерживанию наступления украинцев, сказал Конрад Музыка, директор польской оборонной консалтинговой компании Rochan.

Украинские официальные лица говорят, что они не заметили какого-либо заметного воздействия со стороны тех, кто уже появился на передовой. Но они не сбрасывают со счетов возможность того, что огромный приток войск может осложнить задачи Украины.

Однако есть сомнения в способности России адекватно обучить и вооружить такое большое количество неопытных военнослужащих, сказал западный чиновник. Те, что появились до сих пор, "были выставлены с очень, очень ограниченной подготовкой и очень, очень плохим оборудованием", — сказал он. "Маловероятно, что они окажут какое-либо положительное влияние в ближайшем будущем".

Ожидается, что способность России совершать ракетные удары будет сокращаться, что еще больше ограничит ее возможности на поле боя, говорят западные официальные лица и военные эксперты. В частности, считается, что у России заканчиваются высокоточные ракеты, которые можно использовать для поражения ключевых объектов.

Но пока удары наносятся по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, а не по основным военным объектам, "они не смогут переломить ход этой войны", — сказал Музыка.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. По словам российского руководства, привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт - до 300 тысяч человек.

Заявление Путина согласуется с анализом многих западных экспертов, что Россия испытывает потребность в человеческих ресурсах для продолжения войны, а сам Путин не отказывается от первоначального намерения оккупировать всю территорию Украины. Параллельно главарь ЧВК "Вагнера" занимается вербовкой заключенных.

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