Он играл важную роль в военной стратегии Украины до 2024 года и будет играть ее в 2025 году.

С начала полномасштабной войны Украина "развила - и продолжает развивать свой ударный потенциал, используя ряд различных систем" и достигла значительных результатов.

"С 2022 года Вооруженные силы Украины продемонстрировали способность принимать на вооружение и использовать против россиян очень точные ударные системы большой дальности. Это повлияло на их стратегию ведения войны. Это также повлияло на способность Украины создать образ способной нации, которая не потерпит неизбежного поражения от России. Украинцы стремятся использовать ударные операции вместе с сухопутными операциями и дипломатической деятельностью, чтобы вызвать непропорциональные расходы России и убедить Путина, что он не может достичь успеха в Украине", - отмечает в своем анализе в серии твитов австралийский военный аналитик, генерал-майор в отставке Мик Райан.

Он проанализировал основные способности и вызовы "дальнобойного ударного комплекса Украины". Речь идет как о воздушных, морских и ударных БПЛА, так и иностранных дальнобойных системах - Storm Shadow, SCALP и ATACM. Кроме того, в пользу Украины играет и использование разведданных союзников и из других источников, в том числе участников движения сопротивления в РФ и на оккупированных территориях.

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Райан отдельно отмечает способность украинских воинов изучать и адаптировать новые технику и тактику для своего блага. По его мнению, ударный комплекс Украины имеет четыре цели:

поддержка достижений оперативно-тактической деятельности;

расширение количества дилемм и угроз для России, чтобы заставить делить обороноспособность и дефицитные военные ресурсы;

экономическая война против России для уменьшения энергетического и промышленного потенциала страны;

демонстрировать россиянам, что война идет не по плану, и доказывать Западу, что Украина может продолжать противостоять вторжению, несмотря на заявления российской пропаганды об обратном.

Аналитик объясняет, что все эти составляющие должны повлиять на "российский центр тяжести в этой войне" - волю Путина и его правительства относительно продолжения войны. Райан считает, что Украина достигла потрясающих результатов за последние 28 месяцев.

"Этот ударный комплекс играл важную роль в военной стратегии Украины до 2024 года и будет играть ее снова в 2025 году", - заключает он.

В заключение он также прокомментировал последний удар Украины по российскому самолету Ту-22М3 на аэродроме "Оленья" на Кольском полуострове. Аналитик назвал его "одним из самых дальнобойных стратегических ударов" ВСУ.

Война в Украине - последние новости

Боевые действия на Торецком направлении не утихают, интенсивность продолжает быть очень высокой. Российские оккупанты продолжают пытаться прорвать линию обороны украинских войск. Командир взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, младший лейтенант Станислав Краснов рассказал, что оккупанты "наступают постоянно, круглосуточно, днем и ночью, в основном крупными пехотными группами".

Представитель оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий сообщил об активизации возле Гуляйполя. Основная горячая точка в этой оперативной зоне - Ореховское направление.

Ситуация на Покровском направлении крайне тяжелая и быстро ухудшается. Украинские защитники жалуются на острую нехватку людей и вооружений, а также на некомпетентное командование.

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