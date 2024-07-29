Эксперт прокомментировал недавние поражения аэродромов и вертолетов в РФ нашими Силами обороны.

Теперь россияне понимают, что может прилететь почти в любой точке их страны. Их противовоздушной обороны не хватает, чтобы эффективно защититься. Об этом заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов АОПА Украина, авиатор Геннадий Хазан в эфире Radio NV.

У него, в частности, спросил об атаке дронов по аэродромам в городе Энгельс Саратовской области, "Дягилево" в Рязанской области и "Оленья" в Мурманской области.

"Насколько у них большая территория, как они говорили "великие", что ПВО не хватает это все прикрыть. И если они собрали ПВО прикрыть Москву, Санкт-Петербург и линию фронта длиной 970 км, то на остальное то конечное количество систем ПВО не хватает. Не хватает прикрыть всю их страну. И есть огромные дыры в этой системе, используя которые некоторые наши физические тела достигают задач, которые перед ними поставили", - отметил Хазан.

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Также эксперт прокомментировал результаты операции Главного управления разведки (ГУР) Минобороны, в результате которой поражены три российских вертолета на территории РФ, в частности, Ми-8, Ми-28 и Ка-226.

"Относительно тех трех вертолетов, однозначно можно россиянам сказать: они должны понять, что война не является дорогой с однорядным движением. Прилетало им и будет прилетать... Теперь они понимают, что почти в любой точке России к ним прилетает", - подчеркнул Хазан.

Кроме того, он отметил, что шаг за шагом ВСУ делают все для того, чтобы вытеснить боевую авиацию РФ с временно оккупированных территорий.

"Аэродромы, к большому сожалению очень сложно поражать, потому что после поражения можно восстановить взлетно-посадочную полосу уже через четыре часа... Поэтому главная вещь на сегодня - уничтожение техники. Этим ВСУ и занимаются, потому что технику восстановить почти невозможно", - пояснил эксперт.

Война в Украине - атаки на РФ

Как сообщал УНИАН, в результате попадания БПЛА самолетного типа по аэродрому "Оленья" в Мурманской области предварительно зафиксировано повреждение дальнего сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца ТУ-22М3. Аэродром "Оленья" расположен от украинской границы на расстоянии около 1800 км.

В минобороны РФ заявили, что было сбито не менее 12 дронов-камикадзе: в Курской, Белгородской, Ростовской, Брянской и в Липецкой областях".

24 июля на аэродроме "Кряж" в городе Самара на России сгорел военный многоцелевой вертолет Ми-8. А несколькими днями ранее, 21 июля, в населенном пункте Томилино под Москвой огневому поражению подверглись еще два вертолета государства-агрессора - ударный Ми-28 и многоцелевой Ка-226.

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