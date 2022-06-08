По словам президента достичь этого позволят имеющиеся в Украине мощности.

Украинская власть на сегодня делает все возможное, чтобы нарастить возможности экспорта электроэнергии.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении вечером, 7 июня.

"Делаем все для того, чтобы нарастить наши возможности экспорта электричества. Это позволят делать имеющиеся в Украине мощности. А после исторического присоединения нашего государства к объединенной энергосети Европы такой экспорт не только позволяет нам увеличивать нашу валютную выручку, но и прямо влиять на стабилизацию энергетической ситуации в странах-соседях, которые сокращают потребление российских энергоресурсов", - отметил президент.

По его словам, важный аспект – это ремонтная программа для ТЭС, ТЭЦ и котельных.

"В частности для тех, которые были повреждены или полностью разбиты российскими ударами. Выполнение этой программы в ближайшие месяцы - это одна из топ-задач для Министерства энергетики Украины", - сказал Зеленский.

Напомним, по данным ДТЭК, Украина может стать крупнейшим экспортером "зеленой" электроэнергии в Европу.

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