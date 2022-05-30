Ранее ДТЭК инициировал проект увеличения мощности "зеленой" энергетики в Украине до 30 ГВт к 2030 году.

Украина может стать крупнейшим поставщиком "зеленой" электроэнергии для своих европейских партнеров благодаря увеличению мощностей возобновляемой энергетики в Украине до 30 ГВт к 2030 году.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в эфере телеканала BBC.

"Мы представили инициативу, которая называется "30 до 2030". Она предусматривает строительство 30 ГВт мощности "зеленой" энергетики в Украине до 2030 года, что сделает нас одним из крупнейшим поставщиком "зеленой" электроэнергии нашим европейским партнерам", – сказал он.

Тимченко подчеркнул, что Украина также может стать одним из крупнейших производителей "зеленого" водорода.

По его словам, на Всемирном экономическом форума в Давосе руководители крупнейших энергетических компаний в мире выразили готовность принять участие в этом проекте, и готовы помочь в строительстве новой экономики Украины.

Для увеличения мощностей чистой энергетики до 30 ГВт к 2030 году необходимо около 35-38 млрд евро инвестиций.

"Мы поможем Европе решить ее большую ошибку, когда она очень сильно полагалась на российскую энергетику. Конечно мы должны дождаться конца войны, но готовиться нужно уже сегодня", – подытожил Тимченко.

Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе ДТЭК инициировал проект увеличения мощности "зеленой" энергетики в Украине до 30 ГВт к 2030 году.