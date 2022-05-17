Захватчик хвастался "подвигами" в Украине, а отец еще и похвалил сына-палача.

Оккупанты не скрывают зверств в Украине и даже хвастаются ими.

Об этом свидетельствует новый перехват, опубликованный СБУ.

Один из оккупантов, который находился на Харьковщине, рассказал отцу о пытках украинских военных и обстрелах мирных поселков.

"Двух пленных взяли. Одному ухо отрезали - он говорить не хотел. Это еще нормально, что ему пулю в лоб не пустили, или БТРом не четвертовали. А можно было его просто поставить да короб от пулемета, 100 патронов, просто в него выпустить, и дуршлачек сделать. Ну, максимум, можно было пальцы отрубить", – рассказывает оккупант.

Кроме того, захватчик признался в обстрелах мирных населенных пунктов. Один из поселков на Харьковщине оккупанты "накрыли артой" и занялись мародерством.

"Пацаны на разведку сходили, принесли: колбасы, майонеза, сала… По людям прошлись… смысл им залу*аться, у нас стволы, танк. Если кто залу*нется – минус дом и живи, как хочешь", - хвастается захватчик.

Однако отца зверства сына не возмущают. Он радуется, что воспитал палача, который в любую минуту может стать "грузом 200".

Как сообщал УНИАН, российских оккупантов заставляют возвращать деньги, полученные за легкие ранения. Доказательством этого служит перехват СБУ.

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