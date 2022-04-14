Российские оккупанты даже не оказывают первой помощи раненным украинским защитникам.

Постоянные угрозы, пропаганда, отсутствие элементарной медицинской помощи и "зомбированные" российские офицеры. Вот с чем столкнулись украинские пилоты Иван Пепеляшко и Алексей Чиж в плену.

В Telegram-канале Главного управления разведки МО Украины появился пост с рассказом от упомянутых воинов. Они поделились подробностями о том, что увидели и пережили во вражеском плену.

Иван Пепеляшко и Алексей Чиж были захвачены 8 марта в районе села Новая Басань Черниговской области. В дальнейшем оккупанты несколько раз меняли место содержания украинских пилотов. Финальной точкой стало СИЗО города Курск, где они находились в камере с еще восемью нашими офицерами. Пепеляшко рассказал, что несмотря на тяжелые ранения, солдаты в СИЗО не получают элементарной медицинской помощи.

"Ребята держатся, но в большинства раны начали гноиться. Просили россиян дать хотя бы бинты и зеленку, позаботиться о самых тяжелых. Но тщетно", - продолжил Пепеляшко.

В плену проводились изнуряющие допросы. Алексей Чиж рассказал, что каждый из них начинался с путинской пропаганды о том, что Украину придумал Ленин: "Принуждали записывать пропагандистские видео. Если отказывались, угрожали, что перестанут перевязывать раны [нашим] товарищам. Говорили, что будут отрезать зараженные части, отрезать по кусочку. Вспоминали о наших семьях и об опасности, которая им угрожает".

Во время допросов российские офицеры признавали провал своего "блицкрига". Но они также показали, насколько их головы забиты пропагандой.

"Они действительно зомбированы! Спрашивают, много ли в Украине "нациков". Повторяют, что хотят освободить Украину от нацистов. Что мы скоро снова будем жить в одной стране, а Галицию заберет Польша", — подытожил Пепеляшко.

Сейчас украинские пилоты находятся в госпитале и получают всю необходимую медицинскую помощь.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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