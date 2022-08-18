Армия РФ потеряла комплекс станций спутниковой связи "Легенда-2" и противотанковый ракетный комплекс.

По состоянию на 18 августа в Черном море маневрируют около 10 кораблей флота РФ.

Об этом в Facebook сообщил представитель оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, комментируя текущую обстановку на юге Украины.

По его словам, украинские ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнять огневые задачи.

По словам Назарова, в Черном море маневрируют около 10 кораблей флота РФ. Они укрываются в безопасных для себя районах вдоль крымского побережья до Новороссийска. На боевом дежурстве находятся два надводных носителя врага с 16 крылатыми ракетами типа "Калибр" и большой десантный корабль.

"Угроза ракетных ударов и артиллерийских обстрелов в зоне досягаемости остается актуальной, прибрежные воды опасны для купания из-за возможности подрыва", - добавил Назаров.

Также Назаров отметил, что оккупанты понесли серьезные потери.

"Этой ночью вражеское войско уменьшено на 5 рашистов, комплекс станций спутниковой связи "Легенда-2" и противотанковый ракетный комплекс. В Благодатном рашисты уже не смогут пополнить боезапас, поскольку склад уничтожен. Окончательные потери врага – доразведываются", - говорится в сообщении.

Война в Украине и уничтожение складов с боеприпасами:

5 августа 2022 года ВСУ уничтожили два склада боеприпасов оккупантов.

9 августа ВСУ уничтожили склад боеприпасов в оккупированном Геническе – наиболее отдаленный на Херсонщине.

12 августа на аэродроме в Новофедоровке взорвали до 4 складов боеприпасов.

12 августа на Херсонщине украинские военные ликвидировали очередной склад боеприпасов РФ.

18 августа в Киеве был обнаружен внушительный склад оружия и боеприпасов.

Вас также могут заинтересовать новости: