Кулеба отметил, что столица готова к повторному нападению врага.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба уверяет, что пограничные укрепления Киевской области хорошо обустроены и надежны.

Об этом Кулеба сообщил в Telegram.

"Провели проверку пограничных укреплений Киевской области и осмотрели один из рубежей обороны. Хочу вас заверить, что позиции оборудованы, фортификации надежны, подготовка сил обороны проводится систематически. Спасибо нашим военным за хорошую работу".

Кулеба добавил, что угроза повторного нападения России на Киевскую область существует и будет существовать до тех пор, пока Украина не победит в начатой РФ войне.

"Киевская область готова дать надлежащий отпор врагу", - заверил он.

Риск ударов по Киеву:

Ранее сообщалось, что Россия пополнила запасы ракет "Калибр" для ударов по Украине с кораблей.

11 июня военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что корабли РФ готовятся к ленд-лизу и предупредил о новых ударах по Киеву.

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