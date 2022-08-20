Местных жителей призвали находиться в бомбоубежище или соблюдать правила двух стен.

Угроза обстрелов населенных пунктов, расположенных на берегу Каховского водохранилища, сохраняется.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

"День завершаем оповещением об угрозе артиллерийского обстрела. Сообщение касается прибрежных территорий района. К вечеру появилась информация о возможном обстреле одной из тг, подробности выясняют. О утреннем "калибре" орков, который сбит силами ПВО, думаю, все слышали", - отметил он.

На других территориях района, заметил Евтушенко, день прошел спокойно.

"Увы, угроза обстрела населенных пунктов, расположенных на берегу Каховского водохранилища (города, села, поселки), сохраняется. Прошу вас находиться в бомбоубежище или соблюдать правила двух стен", - подчеркнул глава РВА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 августа, над Днепропетровской областью противовоздушной обороной Украины были сбиты четыре российские ракеты "Калибр". В Никопольском районе в результате падения обломков российской ракеты пострадал мужчина.

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