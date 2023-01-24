Жданов отметил, что в случае такой угрозы власти предложат людям эвакуироваться.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что в случае нового наступления России на Украину с разных направлений, жителей приграничных населенных пунктов предупредят об угрозе.

"Конечно, сообщат. И власть предложит вам эвакуироваться, если будет угроза повторной попытки вторжения со стороны Беларуси или Курской, Брянской или Белгородской области РФ", – пояснил Жданов, отвечая на вопросы подписчиков в эфире на YouTube.

По словам Жданова, если будет такая угроза, то местных жителей будут предупреждать и предлагать им эвакуироваться в более безопасные места.

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Угроза нового наступления РФ: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский, что новое наступление Российской Федерации может быть на любом направлении. Он отметил, что между мировосприятием Украины и России сейчас большая пропасть, поскольку Путин думает, где наступать, а украинцы – где защищаться.

Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Россия готовится к новому наступлению, первый признак – враг активно реализует информационные мероприятия. Перед тем, как бить из танков, противник применяет "ядовитые информационные газы", в состав которых входят манипуляции, фейки, дезинформация, ложь, а также активизируются вражеские агенты информационного влияния,

В то же время военный эксперт Михаил Самусь отметил, что у Кремля не хватит ресурсов для осуществления своих планов расширить белорусский фронт, потому что нефтяное эмбарго лишит РФ денег для ведения войны.

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