Этот объект был поражен ночью 18 января.

В результате недавней атаки дронов на нефтебазу в Тульской области России повреждена по меньшей мере одна емкость с горюче-смазочными материалами.

Об этом пишет "Радио Свобода". Издание публикует свежие спутниковые снимки, на которых и зафиксированы последствия удара дронов Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь на 18 января.

"Как видно на фото за 21 января, в результате удара была повреждена по крайней мере одна емкость с горюче-смазочными материалами комбината "8 марта" Росрезерва в селе Делилово", – говорится в сообщении.

Отмечается, что о том, что в результате атаки вспыхнула емкость с горюче-смазочными материалами на одном из предприятий региона, говорил и губернатор Тульской области РФ.

Атаки дронов по России

В ночь на 21 января Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов россиян. По данным Генштаба ВСУ, были поражены нефтебаза в Воронежской области, авиазавод в Смоленске и командный пункт РФ на оккупированной части Донецкой области.

Примечательно, что нефтебаза "Лискинская" в Воронежской области РФ была поражена дважды за последние дни. Предыдущая атака состоялась в ночь на 16 января. Ее осуществили подразделения Сил специальных операций во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

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