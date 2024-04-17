Глава государства подчеркнул, что можно было бы спасти жизни людей, если бы Украина получила достаточно средств ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в Чернигове в результате ракетного удара российских захватчиков уже 10 погибших и 20 пострадавших.

"Чернигов. Продолжается спасательная операция после российского ракетного удара. Люди под завалами. По состоянию на это время известно о 20 пострадавших и 10 погибших. Мои соболезнования родным и близким", - сообщил глава государства в Telegram.

Президент добавил, что к сожалению, количество погибших может возрасти.

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"И этого не было бы, если бы Украина получила достаточно средств ПВО и если бы решимость мира в противодействии российскому террору тоже была достаточной", - отметил президент.

По его словам, террористы способны ломать жизни только тогда, когда сначала им удается запугать тех, кто способен остановить террор и защитить жизнь.

"Решительность имеет значение. Поддержка имеет значение. Украинской решимости достаточно. Нужна достаточная решимость партнеров и достаточная поддержка, которая ее будет отражать", - подчеркнул глава государства.

Удар по Чернигову 17 апреля - что известно

Оккупационная армия Российской Федерации сегодня, 17 апреля, нанесла три ракетных удара почти по центру Чернигова, в результате есть жертвы и пострадавшие.

Исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако заявил, что речь идет о прилете по объекту социальной инфраструктуры.

В свою очередь начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что в городе повреждено очень много много многоэтажных домов, гражданскую инфраструктуру, уничтожено десятки единиц транспортных средств.

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