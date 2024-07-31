В результате ударов дронов были поражены работающие самолеты, с которых непосредственно россияне атаковали Украину.

Удары по аэродрому "Оленья" в Мурманской области РФ, где базировались бомбардировщики врага, были очень чувствительны для россиян. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, "вой на болотах стоял знатный", и это можно промониторить в открытых источниках.

"Действительно, для врага это очень чувствительные удары. И учитывая, что так быстро борта были забраны на ремонтные работы, - это собственно были работающие борта, которые непосредственно были задействованы в нанесении ударов по Украине. Это хорошие новости для нашей страны", - сказал Юсов. Видео дня

По его словам, россияне отреагировали на атаку тем, что пытаются принять дополнительные меры защиты бортов на аэродроме даже из подручных средств - как, например, покрышки.

"Есть информация о запросе на усиление ПВО, в частности речь идет о "Панцире", если мы говорим об "Оленьей". Активно используются и другие средства - в частности, резиновые устройства для защиты истребителей и стратегической авиации. В частности речь идет о покрышках. Вот так они защищают. И в принципе, собираются наращивать эти подручные средства, потому что это то, что можно делать без каких-то высоких современных технологий", - рассказал представитель украинской разведки.

Удар по аэродрому "Оленья" в РФ

Как сообщал УНИАН, удар по "Оленье" произошел в ночь на 27 июля. Этот российский военный аэродром расположен на расстоянии 1800 км от Украины.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал информацию, появившуюся в СМИ о поражении на аэродроме в РФ военных самолетов. По его словам, во время взрыва были повреждены сразу два стратегических бомбардировщика Ту-22М3. Восстановление пораженных самолетов может занять у РФ несколько месяцев.

Юсов отметил, что во время атаки на аэродроме не сработала воздушная тревога.

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