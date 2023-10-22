Из терминала "НП", куда "прилетело", вытаскивали людей и передавали медикам, поделился сотрудник.

Российские оккупанты ударили по терминалу "Новой почты" возле Харькова. Работник "НП" Алексей Корниенко рассказал, что во время атаки был в подвале, увидел с правой стороны вспышку, услышал громкий гул и почувствовал, как посылка подлетает.

Мужчина поделился, что потом были пыль, темнота и обломки, и они с товарищами быстро покинули здание, сообщает "24 канал". "Из терминала, куда прилетело, вытаскивали людей и передавали каретам скорой помощи. Смогли вытащить двух коллег", - поделился Корниенко.

По сведениям прокуратуры Харьковской области, все работники "НП" - гражданские. Терминал компании работает 24 часа в сутки, там занимались сортировкой грузов, и утром посылки должны были вывозить грузовики.

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Россияне в ночь на 11 октября из Белгородской области РФ ударили по селу Коротич Песочинской территориальной громады Харьковщины и попали в терминал "Новой почты".

По сведениям полиции, в результате вражеского удара погибли 6 человек, а 16 - получили ранения. Сообщалось, что противники запустили по Харьковской области ракету С-300.

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