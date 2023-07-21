Погибшая была сотрудницей Дома культуры.

В Черниговской области под завалами поврежденного российским ракетным ударом дома культуры обнаружили тело женщины.

Как сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, сейчас разбор завалов продолжается.

"Обнаружено тело женщины, работницы ДК. На месте работает ГСЧС", - рассказал он.

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Удары России по Украине 21 июля - главное

Сегодня, около 11:10, российские террористы атаковали Черниговщину ракетами.

В результате ракетного удара в одном из населенных пунктов района было повреждено здание местного дома культуры.

Как известно, русские ежедневно обстреливают пограничья Черниговщины, в частности из минометов и артиллерии, а также сбрасывают бомбы с беспилотников.

Кроме того, сегодня днем Россия совершила очередную атаку на Одесскую область, которая уже несколько дней подряд страдает от вражеских ударов. До этого враг атаковал портовую и гражданскую инфраструктуру Одессы, Черноморска и Одесской области. В результате этих атак были уничтожены тысячи тонн агропродукции.

Также сегодня под удар попал Белгород-Днестровский район. Целью врага, по данным местных властей, был "важный объект инфраструктуры".

Предварительно, по нему россияне выпустили 7 ракет. Вследствие удара зафиксированы повреждения.

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