Жителей ряда областей призвали оставаться в укрытиях, зафиксированы пуски российских ракет.

В пятницу, 21 июля, около 11:00 российские оккупанты запустили ракеты в направлении Украины. Сообщается о двух волнах запуска.

"Повторные пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области. Оставайтесь в укрытии!" - пишут Воздушные силы ВСУ в своем Телеграмм-канале.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер предупредил жителей области о ракетной опасности и призвал оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги. Кроме того, он попросил не помогать врагу и не снимать работу ПВО.

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Ряд Телеграмм-каналов сообщили о звуках взрывов в Одесской области.

В свою очередь, глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус заявил, что Россия атакует Черниговщину ракетами:

"Враг атакует Черниговщину ракетами. Воздушная тревога продолжается. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях и не игнорируйте тревогу".

Обновлено 12:25. Отбой тревоги для юга Украины.

Обновлено 12:05. Воздушные силы ВСУ сообщают об активности вражеской тактической авиации в акватории Черного моря.

Обновлено 12:00. На юге Украины снова раздается воздушная тревога. Объявлен отбой для Киева, Черкасской и Кировоградской областей.

Обновлено 11:40. Отбой воздушной тревоги на юге Украины.

Обновлено 11:30. В результате ракетного удара по Черниговщине в одном из населенных пунктов района повреждено здание дома культуры. Предварительно, без пострадавших, сообщает ОК "Север".

Карта воздушных тревог 21.07.2023

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