Всего зафиксировано три "прихода".

28 апреля российская авиация в очередной раз нанесла удар управляемыми авиабомбами по приграничью Черниговской области.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале оперативного командования "Север". Также они опубликовали видео с последствиями удара. "С 15:30 до 15:35 зафиксировано три "прихода", вероятно, с двух самолетов, по селу Костобобров", - говорится в сообщении.

В то же время по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате российского авиаудара в жилом секторе повреждены восемь гражданских домов, два из них охвачены пожаром. "В отношении пострадавших информация уточняется", - добавили в ОК "Север".

Видео дня

Обстрел Украины 28 апреля

Как известно, ночью Россия в очередной раз выпустила по украинским городам ракеты и дроны. В ВСУ отчитались о сбитии 21 из 23 крылатых ракет и двух беспилотников.

В Умани ракета разрушила многоэтажку. Там с ночи ищут под завалами людей. По последним данным, оккупанты убили 21 человека, в том числе троих детей. Еще 18 украинцев получили ранения в результате этой атаки.

Также россияне ударили по дому в Днепре - известно о гибели женщины и ее ребенка, также есть пострадавшие.

В Киевской области обломки ракеты попали в многоэтажку, повредив квартиры на двух этажах. Вследствие этого пострадала девочка, ее госпитализировали.

Российское Министерство обороны после обстрела Украины опубликовало картинку с надписью "Точно в цель!".

Вас также могут заинтересовать новости: