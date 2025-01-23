Среди госпитализированных 2-месячный младенец. Под завалами находятся люди.

Рано утром российские оккупанты ударили по Запорожью. В городе прогремело минимум четыре взрыва, в результате которых, в настоящее время, ранения получили 16 человек, среди которых - двухмесячный младенец.

"Враг снова бьет по городу. Минимум 4 взрыва прогремело в Запорожье... Есть предварительная информация о людях под завалами", - сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

Председатель ОВА уточнил, что среди пострадавших - четверо сотрудников ГСЧС, которых доставили в больницу. "Пять человек в тяжелом состоянии: пострадавшие в результате вражеских ударов по Запорожью получают всю необходимую помощь медиков. Состояние еще пяти человек медики оценивают как средней тяжести. Среди них двое сотрудников ГСЧС", - детализировал Федоров и добавил, что младенца тоже госпитализировали.

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В результате удара повреждены жилые дома в городе. Взрывной волной выбиты окна, изуродована крыша.

"Ракетная атака россиян в Запорожье унесла жизни одного человека. Погиб 47-летний мужчина", - говорится в сообщении Запорожской ОВА.

Отметим, что враг бьет по городу еще со вчерашнего вечера. Так, в результате атаки россиян в одном из районов Запорожья произошел пожар. Федоров обнародовал видео сильного пожара, но картинка сильно заблюрена, поэтому увидеть полный масштаб и место пожара невозможно.

Неофициальные новостные телеграм-каналы Запорожья публикуют кадры крупного пожара без ретуши, но тоже не уточняют, по какому объекту был нанесен удар. Российские пропагандисты тем временем утверждают, что удар был нанесен по электроподстанции, но достоверной информации из других источников пока нет.

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