Ранения получили 10 человек.

В Запорожье из-под завалов деблокировали тело мужчины, погибшего из-за ракетного обстрела РФ рано утром 18 января. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

Как отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины, по состоянию на 18:00 известно о 10 пострадавших.

"Информация о пострадавших в настоящее время уточняется. Известно, что под завалами находится еще один человек", - добавили в ГСЧС.

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Также сообщается, что на месте работают 28 спасателей и 6 единиц техники.

Атака на Запорожье 18 января - что известно

Напомним, рано утром 18 января Россия обстреляла Запорожье.

Сообщалось, что количество раненых составляет 10 человек, при этом судьба трех оставалась неизвестной. В городе разрушена инфраструктура, повреждено жилье, магазины.

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