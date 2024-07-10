Глава государства надеется, что США никогда не изменят политику в отношении поддержки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что политика Соединенных Штатов Америки не изменится в случае победы Дональда Трампа на выборах президента США в ноябре этого года. Об этом глава государства сказал во время общения в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

В частности, у Зеленского спросили, как российский диктатор воспринимает действующего президента США Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа.

"Ему (Путину - УНИАН) не нравится Америка. Байден и Трамп очень разные, но они поддерживают демократию. И по этой причине, по моему мнению, Путин будет ненавидеть их обоих. Я так думаю", - отметил Зеленский. Видео дня

Президент Украины добавил, что в Соединенных Штатах Америки уровень ВВП в десять раз больше, чем в России, поэтому Путина нельзя воспринимать как партнера. При этом Зеленский назвал Путина "малым".

"Он действительно мал, но когда мы боимся его - он начинает становиться больше. И это ошибка всего Запада, в том числе, на протяжении последних 25 лет", - считает Зеленский.

Также президент Украины предположил, что, вероятно, российский диктатор Владимир Путин ждет выборов в США в ноябре, потому что потом, возможно, изменится американская политика.

"Я надеюсь, что она никогда не изменится", - подчеркнул Зеленский и добавил, что Путин должен это понимать.

По убеждению президента Украины, Путин пытается разделить мир, Америку и разные страны в Европе.

В то же время, по мнению Зеленского, выборы в США зависят от американского народа, и Украина уважает решение американцев.

Кроме того, у Зеленского спросили, опасается ли он, что в случае победы Трампа на выборах президента США он выведет Америку из НАТО. Президент Украины ответил, что надеется, что США никогда не покинут НАТО.

"Я надеюсь, что Соединенные Штаты никогда серьезно не будут думать о выходе из НАТО", - сказал Зеленский.

Трамп и война в Украине - последние новости

Ранее Politico со ссылкой на экспертов по вопросам национальной безопасности, связанных с экс-президентом США, сообщило, что Трамп планирует переговоры с Путиным относительно территорий Украины.

По данным издания, в рамках плана Дональда Трампа по НАТО Альянс обязуется прекратить дальнейшее расширение на восток - в частности, на Украину и Грузию, а также предполагается ведение переговоров с Путиным о том, какую часть украинской территории Москва сможет "сохранить" за собой.

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