Из-под завалов достали мертвого 3-летнего ребенка. Без вести пропавшими считаются 12 человек.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин, который сейчас находится в Одессе, заявил, что такие масштабные разрушения из-за попадания дрона произошли впервые. Он отметил, что, по предварительным данным, дроны были запущены по Одессе с территории оккупированного Крыма.

"Будем расследовать, наши эксперты сейчас работают - это первый случай попадания дрона, который вызвал такие последствия. Ранее такие последствия были из-за попадания ракет... Я не помню другого случая, чтобы обстрел дроном привел к такому...", - сказал Костин.

Он подчеркнул, что Украине нужно соответствующее оружие, чтобы прекратить такие обстрелы. Генпрокурор подчеркнул, что, когда Украина обращается к западным партнерам с просьбой предоставить соответствующее оружие, речь идет не только о линии фронта, а о том, что нужно защитить мирных граждан.

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"Одесса обстреливается ежедневно", - подчеркнул генпрокурор.

По его словам, по состоянию на 11.00, после обстрела, который произошел сегодня ночью и после разрушения целого подъезда жилого дома в Одессе, уже есть трое погибших, из них - один ребенок. Также - восемь пострадавших, еще 12 гражданских, включая четырех детей, считаются пропавшими без вести.

"Мы не можем выйти с ними на связь...", - пояснил Костин.

По его словам, удар по Одессе - еще одно преступление Российской Федерации, которая пытается уничтожить Украину любым путем.

"Атаки на гражданские дома, на критическую инфраструктуру, на церкви, объекты культурного наследия, окружающую среду - все это политика высшего руководства страны-агрессора, которое отдает преступные приказы военным, которые в свою очередь отдают преступные приказы (подчиненным - УНИАН) на уничтожение украинцев", - подчеркнул Костин.

По его словам, сегодня весь мир еще раз стал свидетелем террора мирного населения и геноцида страны-агрессора против украинского народа.

"Мир должен быть объединенным, чтобы прекратить эти преступления...", - добавил чиновник.

В Одесской ОГА сообщили, что в связи с человеческими потерями из-за российской дроновой атаки, завтра в Одессе и области объявлен траур.

По данным спасателей, ребенок, которого нашли мертвым под завалами, 2021 года рождения. В ГСЧС обнародовали фото ребенка под руинами.

"Фотографии, разрывающие сердце на куски... 3-летний ребенок. Убитый "нелюдями" в Одессе.

Это невозможно забыть! Это невозможно простить! "Недострана" должна ответить за каждое свое преступление против Украины!", - говорится в сообщении.

Удар по Одессе 2 марта

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 марта в Одессе из-за дронового удара, нанесенного армией РФ, уничтожена часть жилой многоэтажки . Погибли три человека, пострадали по меньшей мере восемь человек. Среди пострадавших - беременная женщина и маленький ребенок.

По данным Сил обороны юга Украины, восемь ударных беспилотников враг направил из акватории Черного моря в Одесскую область. Семь целей были уничтожены. Один из дронов во время маневров среди жилых кварталов Одессы попал в 9-этажный дом спального района.

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