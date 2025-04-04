Известно о 14 погибших, среди них - шесть детей.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар России по городу Кривой Рог Днепропетровской области вечером в пятницу, 4 апреля, и показал последствия атаки на фото.

По состоянию на 20:07, известно о 14 погибших, среди них - 6 детей, сообщил он.

"Российская ракета по обычному городу. Прямо по улице. По территории с жилыми домами. Предварительно это удар баллистики… Спасательная операция продолжается. Повреждены не менее 5 домов", - отметил президент.

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При этом он подчеркнул, что есть только одна причина, почему российские удары продолжаются - РФ не хочет прекращения огня:

"И мы это видим. Весь мир видит. Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны. И только от давления мира на Россию, от всех усилий по укреплению Украины, нашей ПВО, наших сил - только от этого зависит, когда закончится война. Америка, Европа, все остальные в мире обладают достаточной способностью, чтобы заставить Россию отказаться от террора и войны. И это нужно обеспечить: мир нужен".

Удар по Кривому Рогу 4 апреля - что известно

Напомним, как сообщал УНИАН, вечером в пятницу, 4 апреля, Россия ударила по Кривому Рогу.

По информации председателя Совета обороны города Александра Вилкула, удар пришелся по центру жилого микрорайона. Буквально с первых минут после атаки стало известно о более 50 пострадавших людях.

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