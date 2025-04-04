Немало пострадавших - в операционных.

Самому маленькому раненому в Кривом Роге - всего три месяца. По предварительным данным, в медицинских учреждениях города находятся более 30 человек.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. По его словам, многие пострадавшие попали в операционные, сейчас врачи борются за каждую жизнь:

"Самому маленькому - 3 месяца. У мальчика резаные раны. Ему оказали помощь. Оправляться от пережитого будет дома".

В то же время председатель Совета обороны города Александр Вилкул отметил, что аварийно-спасательная операция на месте удара продолжается. По его словам, в больницах города борются за жизнь 34 раненых. Среди них - дети.

Видео дня

Удар по Кривому Рогу

Напомним, вечером захватническая армия РФ ударила баллистикой по жилому микрорайону города. В результате атаки погибли и пострадали люди. Известно, что рядом с местом попадания была детская площадка.

Согласно последним данным, оккупанты убили 14 человек, шестеро из них - дети. В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны сообщили, что удар был нанесен кассетной баллистической ракетой.

В Офисе президента Украины заявили, что режим Путина и вся Россия демонстративно убили людей.

Вас также могут заинтересовать новости: