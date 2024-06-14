Россия пытается использовать продовольствие как оружие, угрожая всему миру.

Российская Федерация хочет установить полный контроль над Черным морем, а своими атаками на гражданские порты и суда она пытается превратить продовольствие в оружие. Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол США в Украине Бриджит Бринк заявила в Одессе во время Черноморского форума по безопасности.

По ее словам, Украина остановила Россию в Черном море, когда агрессор собирался установить полный операционный контроль над этим регионом. В частности, это касается контроля над передвижением гражданских торговых судов с различными грузами, в том числе продовольствием.

"Мы знаем о постоянных атаках на Одессу. Мы видим, что Одесса борется, несмотря на попытки России взять под контроль регион. Это (российский контроль - УНИАН) несет опасность не только для Украины, но и для Турции, Болгарии, Румынии... Россия пытается превратить продовольственные товары в оружие", - сказала Бринк.

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Она напомнила о большом значении коллективной безопасности и добавила, что партнеры видят, какой происходит прогресс с установлением гуманитарного коридора.

Посол сказала, что поражена тем, как Силам обороны удалось "выдавить" корабли РФ из определенной части Черного моря.

"Около 1850 судов вышли из портов Украины и перевезли тысячи тонн различных грузов. Коридор обеспечивает экономическую устойчивость Украины и возможность восстановления... Я чувствую экономическую жизнестойкость Одессы, работают порты, бизнес...", - отметила посол.

Она также отметила, что очень важно, чтобы фермеры также могли продолжать свою работу.

Как отметил во время выступления начальник Одесской ОВА Олег Кипер, с начала 2024 года портами Одесской области экспортировано 46 млн тонн грузов - это на 70% больше, чем в прошлом году. В то же время, по его словам, РФ не прекращает обстрелы портовой инфраструктуры, что создает предпосылки для нехватки продовольствия во многих странах мира.

Кипер призвал партнеров предоставить Украине, в частности Одессе, системы противовоздушной обороны для защиты, чтобы Украина могла обеспечивать продовольствием миллионы людей.

Война на море

Напомним, Украина смогла выбросить российский флот из западной части Черного моря, что обеспечило беспрепятственный проход кораблей с украинской агропродукцией. В результате экспорт зерна и масличных культур приближается к довоенному уровню.

По данным The New York Times, по состоянию на начало мая, за предыдущие 6 месяцев Украина экспортировала 27,6 миллиона метрических тонн зерна и масличных культур через Черное море. Это всего на 0,2 миллиона тонн меньше среднего объема экспорта за аналогичный период с 2018 по 2021 год, до начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

В первом квартале этого года экспорт зерна из Черного моря даже превысил довоенный уровень. Оценки экспорта зерна и масличных культур, сделанные киевской инвестиционной компанией Dragon Capital, и данные о количестве судов с зерном, прибывающих в украинские порты, указывают на аналогичные тенденции. Сэл Гилберти, глава американской компании Teucrium Trading, сказал, что заявления украинских чиновников о том, что экспорт зерна морем приблизился к довоенному уровню, были "точными".

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